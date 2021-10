Trigoria, Abraham in gruppo: sarà convocato contro la Juventus

Tammy Abraham ci sarà contro la Juventus. L’attaccante giallorosso per la prima volta da quando è rientrato nella capitale è sceso sul campo del Fulvio Bernardini. Abraham sarà dunque convocato e partitrà questo pomeriggio per Torino per la sfida contro la Juventus in programma domenica sera. Dopo due giorni intensi di terapie, l’inglese si è allenato con il gruppo, prima in palestra poi in campo. Analisi tattica sul maxischermo del campo C, poi la tattica. Le risposte sono positive, ma si vedrà se rischiarlo dal 1′ o a gara in corso.