Triestina-Roma, Darboe out per un leggero affaticamento muscolare

Nella lista dei convocati stilata da Josè Mourinho per la terza amichevole di precampionato non figura Ebrima Darboe. Il centrocampista gambiano, secondo quanto riportato da Checco Oddo Casano, speaker e giornalista di Retesport, sarà tenuto a riposo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento muscolare. Nulla di grave per il classe 2001 dunque, ma semplice prevenzione.