Tre Cristante: c’è una Roma multitasking

Corriere dello Sport (R.Maida) – Nella Roma di Fonseca è provata la capacità di tanti calciatori di adeguarsi a ruoli non abituali senza che lo spostamento delle pedine provochi dei grossi cambiamenti di squadra. L’emblea di questo è Bryan Cristante che torna titolare contro il Braga. Nelle ultime settimane ha giocato da mediano, da centrocampista avanzato e da difensore centrale. Era successo in altri tempi ad un altro italiano avvezzo al ruolo di capitano: Alessandro Florenzi. La specificità dei ruoli è una risorsa ma a volta anche un limite, quando la concorrenza impone delle scelte agli allenatori. Con Fonseca è toccato anche a Pellegrini muoversi avanti e indietro per adattarsi alle esigenze della squadra. Quanto a Spinazzola i ruoli sono tre: terzino destro, sinistro e infine centrale di difesa. Per la felicità di Peres che ondeggia da destra a sinistra. Lo scorso anno Mancini scoprì di essere bravo come playmaker per poi occupare tutte e tre le caselle del reparto difensivo. Veretout da esterno è stato anche capace di fornire l’assist per Mayoral.