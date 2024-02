Corriere della Sera (G. Piacentini) – Probabilmente il suo destino non è quello di mettere d’accordo tutti i tifosi della Roma, perché anche lunedì sera, al momento della sostituzione nel match contro il Cagliari, una minoranza degli oltre sessantamila tifosi presenti all’Olimpico ha pensato di riservargli qualche fischio. Proprio come era successo al momento della lettura delle formazioni.

Eppure il nuovo Lorenzo Pellegrini, quello che sta beneficiando della cura-De Rossi, è un giocatore nuovo, lontano anni luce dall’ultimo del periodo di Mourinho. Quello contro il Cagliari, dopo 61 secondi (il più veloce in questo campionato), è stato il terzo gol consecutivo in altrettante partite con DDR tecnico. Non gli era mai successo prima in carriera e a inizio febbraio, con 5 reti (6 in stagione perché ce n’è una anche in Europa League) ha già realizzato in serie A una rete in più della scorsa stagione, conclusa con 8 gol complessivi.

E ancora: come riporta il sito specializzato fbref.com, l’assist per Dybala è stato il numero 45 (in tutte le competizioni) con la Roma. Superato Edin Dzeko, da cui ha ereditato la fascia da capitano, fermo a 44. Meglio di lui hanno fatto solamente Daniele De Rossi, a quota 53, e Francesco Totti, arrivato a 153. Per quanto riguarda il numero dei gol segnati, invece, Pellegrini è arrivato a 47, appaiando Bruno Conti: nel mirino c’è Ruggiero Rizzitelli che, a 55, chiude la top 20 romanista all time.