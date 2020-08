Traffico Roma: tre portieri e il no di Cragno

La Gazzetta dello Sport (A. Russo) – Portieri che arrivano e portieri che vanno, in molti club di Serie A compresa la Roma. I giallorossi hanno tre portieri quasi tutti in bilico. Il primo, Pau Lopez, si segnala in uscita per la brutta stagione ma il prezzo con cui è stato pagato (23 milioni) rendono difficile la sua partenza (possibile scambio con Meret). Poi c’è Mirante, molto stimato a Trigoria, e infine Olsen anche lui in uscita e in questo senso si segnala l’interesse del Genoa. In entrata piacciono Gollini e Cragno, ma un sondaggio su quest’ultimo è stato respinto. Il Cagliari lo considera incedibile e lui è ben contento di continuare l’esperienza con i rossoblu.