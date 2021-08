Trabzonspor, scarico per chi ha giocato ieri. Esercizi sulla resistenza e partitella per il resto del gruppo – FOTO

Dopo la vittoria in campionato, anche il Trabzonspor si è allenato stamane in vista del ritorno dei playoff di Conference League in programma giovedì alle ore 19 allo Stadio Olimpico. La squadra turca ha diviso così l’allenamento: scarico per chi ha giocato ieri contro il Sivasspor, mentre il resto del gruppo ha iniziato con una fase di mobilitazione, per poi proseguire con esercizi sulla resistenza e alla fine con una partitella.