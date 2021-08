Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Smalling out, c’è Ibanez. Rientra Pellegrini, Shomurodov e Viña titolari

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Ci siamo, l’attesa è finita. La Roma è pronta a cominciare la stagione ufficiale. Domani (ore 19:30) si aprirà il sipario sulla formazione di José Mourinho. I giallorossi saranno impegnati nell’andata del playoff di Conference League contro il Trabzonspor.

La formazione turca ha ottenuto il pass per il playoff battendo ai rigori (4-3) il Molde. Un passaggio del turno che sa anche di Roma. Il secondo rigore è stato infatti calciato e realizzato da Bruno Peres, approdato a Trebisonda nel mercato estivo. A fare compagnia all’esterno brasiliano c’è Gervinho. Presente anche altri giocatori che hanno militato in Italia: Hamsik, Vitor Hugo (ex Fiorentina) e Cornelius, passato in Serie A con le maglie di Atalanta e Parma.

Il Trabzonspor ha debuttato anche in campionato. Esordio positivo quello della formazione di Adbullah Avci che in trasferta ha superato il Malatyaspor per 5-1. Cinque gol, gli stessi messi a segno dalla Roma nell’ultima amichevole. Tornati all’Olimpico davanti ai tifosi, i capitolini hanno infatti superato agevolmente per 5-0 i marocchini del Raja Casablanca.

Leggi anche: Peres: “Dobbiamo essere intelligenti, abbiamo cominciato prima e abbiamo un piccolo vantaggio contro la Roma”

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TRABZONSPOR-ROMA

Rispetto alla gara contro la squadra marocchina, José Mourinho cambierà la linea difensiva. Ma non per volontà. Nell’allenamento di ieri Chris Smalling è stato costretto a fermarsi. Il difensore inglese ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra, probabilmente dovuto ad una scivolata nella gara contro il Raja Casablanca. I tempi di recupero sono stimati in minimo due settimane.

La prima versione ufficiale della Roma targata Mourinho sarà dunque composta da Rui Patricio in porta, Karsdorp a destra e Viña a sinistra, che ha debuttato contro il Raja fornendo una buona prestazione. Ad affiancare Mancini al centro della retroguardia ci sarà Ibañez.

Dal centrocampo in su non ci sono invece dubbi. Regia affidata a Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti ci sarà un ritorno. Tenuto a riposo nell’ultima amichevole per un fastidio muscolare, capitan Pellegrini è pronto a supportare Shomurodov insieme a Zaniolo – di rientro in un match ufficiale – sulla destra e Mkhitaryan sull’altro versante. Abraham è stato inserito nella lista Uefa per la gara di ritorno, in programma il 26 agosto.

Leggi anche: Mourinho: “Domani giocherrano Ibanez e Mancini. Gara da Champions, faremo di tutto per vincere” – VIDEO

Anche il Trabzonspor cambierà qualche casella in difesa. Davanti a Cakir, il blocco difensivo vedrà infatti Peres posizionarsi a destra al posto di Asan. Il resto della retroguardia sarà costituito da Ié e Hugo, ex Fiorentina, squadra che la Roma incontrerà domenica alla prima di campionato. A centrocampo insieme ad Hamsik ci saranno Ozdemir e Bakasetas, i cui corner sono sempre pericolosi. Davanti l’attacco tutta velocità con Gervinho e Nwakaeme insieme alla punta Djaniny.

TRABZONSPOR-ROMA, ARBITRA JUG: VITTORIOSO L’UNICO PRECEDENTE

Matej Jug sarà l’arbitro di Trabzonspor–Roma. Ad assistere il fischietto sloveno saranno i connazionali Manuel Vidali e Robert Vukar. Il quarto uomo sarà invece Nejc Kajtazovic. A differenza di Champions ed Europa League, in Conference non è presente la Var, che verrà però utilizzata nella finale di Tirana.

Un solo precedente per entrambe le squadre con Jug. Tutte e due hanno incontrato il direttore di gara 40enne nella fase a gironi di Europa League, con esiti però diversi. La Roma nella scorsa edizione quando ha vinto (5-0) il Cluj; il Trabzonspor – in quella del 2019-20 – nella sconfitta (1-0) contro il Getafe.

DOVE VEDERE TRABZONSPOR-ROMA

L’andata dei playoff di Conference League sarà visibile su Sky. La pay-tv trasmetterà la sfida tra Trabznospor e Roma su tre canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 24 (canale 251). Gli abbonati potranno inoltre guardare la partita in streaming tramite l’app Sky Go. Il fischio d’inizio è alle 19:30.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Peres, Ié, Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

A disposizione: Kardesler, Asan, Akbulut, Koybasi, Turkmen, Trondsen, Gunduz, Genc, Malli, Akpinar, Parmak, Sari.

Allenatore: Abdullah Avci.

Indisponibili: -.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Tripi, Diawara, Darboe, Bove, Perez, El Shaarawy, Zalewski, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Villar, Smalling, Spinazzola.



Arbitro: Jug.

Assistenti: Vidali-Vukar.

IV Uomo: Kajtazovic.