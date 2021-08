Trabzonspor-Roma, il programma della vigilia. Mourinho in conferenza stampa alle ore 19.25

L’attesa è finita. Giovedì alle ore 19.30 la Roma sarà impegnata nella prima partita ufficiale della stagione. Domani i giallorossi scenderanno in campo alle ore 10 a Trigoria per l’allenamento di rifinitura. Alle 15 partiranno con il charter in direzione Trabzon, con arrivo previsto alle ore 18.25 italiane. Un’ora più tardi la conferenza di Mourinho, che non sarà accompagnato da un giocatore. Per quanto concerne il Trabzonspor, alle 16.30 italiane di domani Bruno Peres e il tecnico Avci parleranno alla stampa. Poi la rifinitura.