Tra Tim, Dazn e Sky prove di accordo per la Serie A

Corriere dello Sport (P. Guadagno) – Meno di un mese all’inizio del campionato, ma tra Dazn, Sky e Tim sono ancora in corso colloqui e trattative per andare a definire un quadro aggiornato per la trasmissione delle partite della prossima serie A.

Ovviamente il player principale resta Dazn, avendo acquistato i diritti per tutte le 380 gare del torneo fino al 2024, ma l’esclusiva concessa a Tim per avere l’app della media company sul proprio decoder, Timvision, potrebbe venire meno. E qui si inserirebbe la tv satellitare, che punta a riportare sul proprio SkyQ l’app di Dazn, aggiungendo magari uno o due canali satellitari in più per trasmettere alcune delle gare extra rispetto alle tre a giornata di cui detiene i diritti.

Insomma, si tratta di una sorta di puzzle: serve un complicato gioco di incastri perché l’accordo a tre venga completato, anche se tutto lascia a credere che la fumata sia destinata ad arrivare prima del fischio d’inizio del campionato fissato per il prossimo 13 agosto.