Tra Tiago Pinto e l’entourage di Pellegrini il sì atteso per la settimana prossima

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La priorità della Roma è Lorenzo Pellegrini. Ieri Mourinho è intervenuto sulla questione del rinnovo del capitano, invitando la società e il giocatore a firmare il contratto.

Non è stata un’uscita casuale, il tecnico è intervenuto per sbloccare una situazione d’impasse che va avanti dalla fine dello scorso campionato. Mourinho ha detto chiaro e tondo che la firma deve arrivare nei prossimi giorni. In realtà Tiago Pinto ha già dato appuntamento ai due agenti del capitano, Giampiero Pocetta e Giovanni Ferro, per la prossima settimana, al termine del mercato.

Pur avendo un obiettivo in comune, l’accordo sulla parte economica non è stato trovato. Pellegrini si aspetta un rinnovo ai parametri di Totti e De Rossi, o dell’ultimo contratto firmato, quello di Abraham, che guadagna oltre 4 milioni. A metà settimana la firma arriverà.