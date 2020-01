Tra Pellegrini e Zaniolo spunta Bernardeschi. Roma-Juventus, quasi amici

Rivali in campo ma non sul mercato. Dopo lo scambio Luca Pellegrini-Spinazzola in estate, si potrebbe riproporre l’asse Roma-Juventus. Bernardeschi potrebbe rientrare in queste logiche: sta perdendo quote nelle gerarchie di Sarri e potrebbe finire in giallorosso. La Juventus vorrebbe che il passaggio coinvolgesse Nicolò Zaniolo, ma anche e soprattutto Lorenzo Pellegrini. Non una missione semplice visto che il giocatore non vuole andare via e sta trattando un ricco rinnovo da 3,5 milioni a stagione con Petrachi. Il nuovo accordo eliminerebbe la clausola da 30 milioni di euro prevista in quello attuale. I bianconeri allora restano sempre vigili su Alessio Riccardi, il quale potrebbe essere un obiettivo anche del mercato invernale. Lo scrive La Stampa.