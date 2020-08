Tra Pau Lopez e Mirante spunta l’opzione Musso

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – In attesa di capire la situazione legata al futuro di Pau Lopez, la Roma continua a monitorare i portieri. La prima notizia è che il colloquio tra lo spagnolo, Fonseca e la dirigenza sarà uno dei punti all’ordine del giorno non appena la squadra si ritroverà a Trigoria. Considerando che la Roma chiede almeno 20 milioni per venderlo, è possibile che si vada avanti insieme. Nel caso, oltre a Meret e Perin, il nome nuovo è quello di Musso che è stato uno dei migliori dell’ultima stagione con l’Udinese. Per comprarlo serve una cifra importante: due anni fa è costato 4 milioni ed ora vale quattro volte tanto. Non ha intenzione di muoversi senza la garanzia di un posto da titolare.