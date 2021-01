Tra le due romane è la “fame” a fare la differenza

Il Messaggero (R.Buffoni) – Una domenica bestiale, da vecchi tempi. Tutti in campo di domenica come non accadeva quasi da 9 anni e come accadrà di nuovo mercoledì. Sapore antico ha avuto anche la vittoria della Roma su una Sampdoria che gioca un calcio semplice ma efficace, come vuole il suo allenatore Ranieri. Il gol di Dzeko è arrivato a premiare il ritmo battente con il quale la squadra di Fonseca si è meritata i tre punti.

Ritmo battente e incessante come la pioggia caduta sull’Olimpico, che ha reso il campo pesante ma ha anche confermato le qualità drenanti del prato del Foro Italico. Vittoria fondamentale per cominciare con il piede giusto il 2021, conquistare titoli sportivi e non di gossip e conservare il terzo posto tenendo a distanza le principali rivali per la zona Champions. Volontà e determinazione giallorosse, l’opposto rispetto a quanto fatto vedere dalla Lazio, impegnata contro l’altra genovese.