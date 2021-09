Tra i bulgari out 5 titolari. E da oggi è febbre-derby

La Gazzetta dello Sport – Il Cska Sofia arriva a Roma carico di problemi e con 5 assenze tra i titolari. “Mourinho ha tanti giocatori a disposizione, mentre noi siamo pieni di problemi – dice Stojco Mladenov, allenatore dei bulgari – Ma siamo qui per tenere in alto il nome e l’onore del Cska“.

Intanto, in un momento di grande entusiasmo, c’è attesa anche per oggi, quando i tifosi giallorossi (abbonati nel 2019/20) potranno iniziare ad esercitare il diritto di prelazione per la gara del 26 settembre contro la Lazio per i settori della curva e dei distinti Sud (prelazione che sarà valida fino alle 14 del 20 settembre). E oggi anche la Lazio inizierà a mettere in vendita i tagliandi relativi ai settori della tribuna Monte Mario e della tribuna Tevere, con diritto di prelazione ai propri abbonati. Poi, dalle 18 del 20 settembre vendita libera per i tagliandi rimasti.