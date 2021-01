Tra El Shaarawy e la Roma ora c’è solo il Covid

Corriere dello Sport (R.Maida) – In questi mesi di attesa Stephan El Shaarawy si è allenato costantemente a Dubai con Chris Bowman, ex preparatore atletico di Leeds e Bolton. Il Faraone ha aspettato per 3 mesi il suo ritorno in Italia e grazie al costante lavoro del fratello Manuel, che lo ha liberato della Shangai, adesso è ad un passo dalla Roma. Tra di loro c’è di mezzo il Covid. Servirà ancora un po’ di pazienza e un tampone negativo: anche se l’attaccante dovesse risultare positivo anche dopo la fine del mercato non è un problema perché da svincolato potrà firmare con i giallorossi.

Si è già confrontato con Fonseca, che lo ha voluto fortemente in squadra. L’ex Milan per caratteristiche sembra perfetto per il gioco del portoghese, può giocare tranquillamente dietro la prima punta sulla trequarti campo. El Shaarawy firmerà un contratto fino al 2024 e guadagnerà 3.5 milioni a stagione. Per tornare a Trigoria ha rinunciato a 42 milioni di euro ce avrebbe guadagnato in Cina ma l’a fatto volentieri perché aveva bisogno di tornare a giocare in un campionato di alto livello. Intanto con il suo arrivo potrebbe partire Carles Perez, il quale però per il momento non ha considerato nessuna dell’offerte arrivate.