Tra Dzeko e Belotti in attacco l’unica certezza è Borja Mayoral

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Tiago Pinto è al lavoro per costruire la Roma del prossimo anno, ma prima di tutto dovrà cedere gli esuberi. Per l’attacco Belotti è considerata la prima scelta, ma il centravanti ha offerte anche dalla Premier. In attesa di capire che cosa succederà con Dzeko, la Roma è intenzionata a confermare Borja Mayoral, ma l’obiettivo è differire il riscatto al 2022, sfruttando così un altro anno di prestito. Nelle ultime due partite in campo si è rivisto anche Pastore. A giugno lascerà la Roma con la società che gli proporrà, come accadrà per altri, la risoluzione del contratto. Per prendere in considerazione questa opzione El Flaco dovrà trovare un’altra squadra e potrebbe tornare in Argentina. Ci saranno anche i rientri dai prestiti come quello di Nzonzi. Il francese ha un anno ancora con la Roma. Per lui e per Under, che tornerà dal Leicester, bisognerà trovare una soluzione.