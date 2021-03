Tra aprile e maggio arriverà l’accordo per il nuovo stadio

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mentre Vitek si appresta ad acquistare i terreni di Tor di Valle, la Roma su quell’area ci ha messo una pietra sopra. Definitivamente. Ormai, il processo per la realizzazione del nuovo stadio segue altre linee programmatiche: non ci sarà più un proponente, ma si sta preparando un percorso da fare insieme con il Campidoglio per arrivare a una soluzione condivisa che richieda tempi brevi e costi contenuti.

Leggi anche: Pellegrini, il Sassuolo è sempre speciale

Le ipotesi circolate in questi giorni devono essere verificate nel prossimo incontro con il Comune, che ci sarà dopo che l’Aula avrà votato la revoca della pubblicità utilità dello stadio di Tor di Valle. Questo avverrà tra la fine di aprile e primi di maggio. In questo periodo si faranno le prime valutazioni sulle aree disponibili.

Leggi anche: E c’è ansia per Smalling e Cristante

Pietralata e la zona tra la Palmiro Togliatti e la Collatina sembrano le soluzione più facilmente praticabili, anche se per la prima sarà necessaria una piccola variante al piano regolatore. A Torrespaccata c’è il problema dei vincoli archeologici. Altra ipotesi è l’area del Velodromo all’Eur, ma è troppo piccola anche per uno stadio che raggiungerà al massimo una capienza di 50.000 spettatori.