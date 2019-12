Toyota e hotel, un grande affare da 9 miliardi. Cinema e basket sono le passioni di Friedkin

Nel mondo di Dan Friedkin convivono bilanci e sceneggiature. Dalle convention con i concessionari di automobili, alle lezioni di cinema “private” con Ridley Scott. Il papà Thomas pilotava l’elicottero, al figlio ha lasciato l’impero delle concessionarie Toyota e il desiderio di bucare il grande schermo. E’ uno dei più grandi collezionisti di vecchi aerei militari, ha la licenza di volo acrobatico e poi come produttore ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes. I soldi arrivano dal core business, le quattro ruote: circa il 13% delle Toyota venduta ogni anno negli USA esce dai suoi rivenditori. Il giro di affari è in crescita: 9,2 miliardi di dollari di ricavi nel 2018. In prima fila sul parquet della sua Houston per seguire i Rockets. Lo scrive il Corriere della Sera.