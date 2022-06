Sono trascorsi ventuno anni dal terzo scudetto della Roma. Un ricordo indelebile nelle menti e nei cuori dei tifosi giallorossi che per giorni hanno festeggiato nelle strade della capitale per l’impresa raggiunta nell’ultima gara contro il Parma. Quel giorno a sbloccare l’incontro ci pensò, come sempre, Francesco Totti. Il Capitano giallorosso ha condiviso su Instagram l’immagine dell’esultanza di quel fantastico giorno: “17-06-2001 indimenticabile”. E chi lo scorda più.