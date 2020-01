Totti chiarisce: “Non ho mai messo like al commento su Florenzi, ho profonda stima di lui. Ciò che sto leggendo mi rattrista”

Francesco Totti ha voluto chiarire la notizia di un presunto like ad un commento che chiedeva la cessione di Alessandro Florenzi. Queste le sue parole in un tweet:

“Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.

Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su @Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell'@OfficialASRoma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista. #Totti — Francesco Totti (@Totti) January 6, 2020