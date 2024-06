Corriere della Sera – “Abbiamo preso la decisione di lasciar fuori Dybala con tutto il dolore del mondo. Non è mai facile dover escludere qualcuno”. Il commissario tecnico dell’Argentina, Scaloni, è tornato sulle sue convocazioni per la prossima Coppa America (20 giugno-14 luglio). Sorridono invece Mile Svilar, votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di maggio, e Lorenzo Pellegrini, promosso da Totti in visita a Coverciano: “Merita la maglia numero 10 della Nazionale, è uno dei giocatori chiave”.