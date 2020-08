Totti pesca in A: Caprari lo sceglie come agente

La Gazzetta Dello Sport – Caprari cambia agente e passa a Francesco Totti. Il primo giocatore di A dopo il giovane Simone Bonavita dell’Inter che si lega alla scuderia dell’ex romanista che incassa il sì dell’attaccante della Sampdoria, in prestito al Parma, ma che ora piace al Genoa. Caprari lascia Davide Lippi per sposare l’agenzia CT10, una scelta importante di matrice romanista, visto che è cresciuto nel vivaio giallorosso. L’ex numero 10 opera da agente in Italia con una norma ad hoc (è iscritto all’albo professionistico inglese) e il coincittadino Caprari è un punto di partenza per la nuova professione.