Arrivati al raduno della Nazionale, Antognoni, Del Piero, Baggio, Rivera e Totti, hanno parlato alla squadra allenata di Luciano Spalletti, prima di lasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Lo storico numero 10 della Roma, si è rivolto agli Azzurri dicendo: “Voi avete detto che ogni ragazzo qui deve prendere un pezzo di ognuno di noi… ma alla fine, se così fosse, chi corre? Avete un grande allenatore e un grande staff, e potete scendere in campo per vincere, divertendovi”.

Totti ha poi parlato in conferenza stampa:

Spalletti ha detto che le frasi che avete detto oggi verranno ricordate alla vigilia delle partite: che frasi sono?

“Sono frasi da spogliatoio, alcuni già le conoscevano. Poi sarà il mister che dirà le frasi più giuste e importanti”.

Che effetto ti ha fatto tornare a Coverciano?

“Un effetto bellissimo, straordinario. Come ho sempre detto questa è casa nostra”.

Che calcio è senza i numeri dieci?

“Un calcio diverso, meno bello”.

Te l’aspettavi questo invito?

“No, sinceramente no. Però quando l’ho saputo ho preso subito la palla al balzo”.

Le ultime volte il 10 l’ha vestito Pellegrini, lo merita?

“Certo che lo merita. E’ uno dei giocatori più importanti della Nazionale e della Roma”.