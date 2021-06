Totti: “Nessuno ha preso la 10 della Roma? Prima o poi qualcuno lo farà”

Francesco Totti è volato in Russia e ha rilasciato un’intervista al portale locale Kp.ru, dove ha parlato della Roma, di Mosca e di Euro2020. Queste le sue parole:

“Alla Roma nessuno ha ancora preso la 10? Prima o poi qualcuno lo farà, non sono io a decidere. Euro 2020? La Francia arriverà sicuramente in finale, ma spero anche l’Italia. Non è la prima volta che vengo a Mosca ma è la prima volta che ci giro liberamente. È possibile che incontrerò Dmitry Alenichev, con cui ho giocato alla Roma. Abbiamo mantenuto un buon rapporto. È possibile che andrò a San Pietroburgo per seguire le partite anche se non ho ancora deciso quali. Non importa, l’importante è che si parli di calcio.”