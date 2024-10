Francesco Totti, bandiera della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ai margini dell’evento presso il centro Bruno Conti situato ad Anzio. Queste le sue dichiarazioni:

Fonseca lo aveva già visto a Roma…

Per me parliamo di un grande allenatore. Certo, Milano non ti dà tante possibilità: se sbagli non hai altre chance, lui però ha capovolto la situazione e messo tutto in riga. Stanno facendo un buon cammino.

Come ha visto l’avvio di Juric a Roma?

È partito col piede giusto, due vittorie e un pareggio. Sappiamo tutti che Roma è piazza particolare ed esigente, speriamo possa fare un buon percorso sia in campionato che in Europa.

Ha risentito De Rossi dopo l’esonero?

Sì, come lo sentivo prima. Ma per parlare anche di vita privata, non solo di calcio. Hanno amplificato e detto di alcuni problemi tra me e lui durante il percorso da allenatore, ma siamo due amici che si sentono spesso. Era la normalità, hanno creato un caso dicendo che lui diceva cosa interne a Trigoria… Tutte chiacchiere.

Cristante e Pellegrini sono stati messi nel mirino dai tifosi. Come se lo spiega?

Me lo spiego che le cose non vanno bene. Se non hai il carattere e le motivazioni giuste a Roma fai fatica. Parliamo di due grandi giocatori, che possono fare bene e faranno bene alla Roma. Riconquistare la fiducia dei tifosi spetta solo a loro in campo, il resto è tutto secondario.