Giornata speciale per Francesco Totti. Isabel, la terzogenita dell’ex capitano della Roma, compie sei anni. Con un post su Instagram, l’indimenticato numero dieci le ha augurato buon compleanno. “Auguri luce dei miei occhi. Buon compleanno…. 6“, ha scritto Totti. Nelle ultime partite casalinghe della Roma, il sempiterno capitano è stato presente in tribuna. Si parla infatti di un ritorno in seno al club.