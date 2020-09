Il Messaggero (G.Lengua) – E’ bastata un’apparizione di qualche secondo a Roma TV, mentre in collegamento c’era Candela, per far sognare migliaia di tifosi. L’ex terzino della Roma era impegnato in un’intervista quando da dietro è spuntato Totti, facendo finta di nulla. Un gesto interpretato da molti come ritorno imminente, anche se da Trigoria smentiscono contatti con Friedkin. Qualcosa si sta muovendo e i nuovi proprietari lo incontreranno per gettare le basi di una collaborazione futura.