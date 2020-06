Totti ingaggia Pagano della Roma under 16

Il Messaggero – Francesco Totti “torna” a Trigoria: il suo terzo acquisto da procuratore lo piazza in casa giallorossa. Dopo essersi guadagnato le procure di Simone Bonavita dell’Inter, di Mateo Retegui dell’Estudiantes, ieri è stato il turno di Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 che gioca nell’under 16 della Roma allenata da Aniello Parisi.

Ad annunciare la collaborazione è stata la CT10 Management sul profilo Instagram ufficiale. Pochi giorni fa Retegui aveva speso parole di elogio per l’ex numero 10: “È un orgoglio e un’enorme gioia che una persona importante come lui si accorga di me, ed è stato qualcosa di molto bello. Sono felice che sia il mio rappresentante.”