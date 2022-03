Totti: “Il derby è una roulette e non conosce regole”

Domenica alle 18 ci sarà il derby. Chi, meglio di Francesco Totti, può descrivere le sensazioni che solo la stracittadina sa regalare? Nella prefazione del libro “Il grande libro del derby di Roma”, l’ex capitano della Roma ha spiegato cosa significhi scendere in campo in un derby. Queste le sue parole: “Dei miei derby da calciatore conservo tante fotografie, una l’ho perfino scattata con il cellulare dopo un gol. Negli anni ho imparato che il derby è una roulette e non conosce regole: vive sui nervi e sugli episodi“.