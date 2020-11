Totti guarito dal Covid: “Non è stato facile”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dopo 24 giorni passati da positivo al Covid-19, Francesco Totti è potuto uscire di casa. L’ex capitano giallorosso se l’è vista brutta, ma finalmente si è messo alle spalle un periodo orribile: la scomparsa del padre il 12 ottobre, lo spettro del Coronavirus che lo ha fatto preoccupare. Ma ora il Capitano può dirlo: ha sconfitto il Covid. Non è stato asintomatico, ha avuto una polmonite. Un paio di settimane fa è stato veramente male, tanto da prendere in considerazione anche un ricovero che però è stato scongiurato. Questo il suo messaggio sui social: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. Intanto, l’ex direttore sportivo Walter Sabatini ammette: “Ho avuto la fortuna di vedere Totti giocare, anche se sono stati anni difficili. Io ho un grande rammarico nella vita. Di avergli detto in separata sede di smettere. Ma solo perché avevo paura per le sue condizioni fisiche. Ma poi mi sono reso conto di aver detto una cavolata. Ti devo chiedere scusa, Francesco“.