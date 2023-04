Totti: “È un’emozione unica essere applauditi da uno stadio come il Bernabéu”

Totti è da qualche giorno in trasferta nella capitale spagnola, questa mattina ha fatto visita al centro di allenamento del Real Madrid dove ha scattato foto con i campioni madrileno. Ieri sera invece ha assistito al match contro il Celta Vigo dalla tribuna. L’eterno capitano giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:

Real Madrid-Celta Vigo?

“È stata una bella sensazione. Questa è la prima volta che sono stato a una partita del Real Madrid in tribuna, visto che da giocatore sono sempre stato dalla parte avversaria e in campo. Il Real Madrid è un club enorme”.

Il rapporto con Ancelotti?

“Io e Ancelotti abbiamo un rapporto fantastico. È una persona genuina, pura, che trasmette tanta positività. Mi ha dato la possibilità di venire a vedere il Real Madrid ed eccomi qui. Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra e il club che ho sempre sostenuto e ammirato”.

Semifinale di Champions League contro il City per il Real Madrid.

“È una finale che si giocherà in semifinale. Sono due grandi squadre e due grandi club. Vedremo 50 giocatori di livello mondiale. Tutto può succedere. Sosterrò il Real Madrid e spero che arrivino in finale”.

Modric?

“Abbiamo un rapporto speciale. Ci ammiriamo molto. Ho il piacere di conoscerlo personalmente ed è un giocatore e una persona straordinaria. È un ragazzo genuino e onesto”.

L’ovazione del Bernabéu quando eri alla Roma?

“È stata una sensazione che porterò con me per sempre. È un’emozione unica essere applauditi da uno stadio come il Bernabéu. È stato incredibile. Il Bernabéu è un luogo che ispira passione e ti fa venire voglia di giocare. Venire qui come avversario è stato incredibilmente stimolante”.