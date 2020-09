Totti e un caffè sospeso, Friedkin lo mette in attesa

La Repubblica (M. Pinci) – Dopo 16 giorni dalla firma che ha fatto di Friedkin il nuovo proprietario della Roma, la strategia più chiara è quella dell’attesa. Il gruppo texano era pronto ad acquistare la società già mesi fa, ma con il lockdown aveva quasi perso le speranze, prima di un’improvvisa fiammata che ha messo gli imprenditori ad un bivio: acquistare il club in tre giorni o perderlo definitivamente. La scelta è ricaduta sulla prima via, ma di strategie pronte non ce n’erano. Per questo ora tutto è in mano a Guido Fienga, che ha incontrato Ryan Friedkin a Londra, stabilendo i primi passi da compiere. A mercato finito si penserà al direttore sportivo: con Ausilio confermato dall’Inter, gli obiettivi principali rimangono Paratici e Sabatini. Intano Totti aspetta di prendere un caffè con i Friedkin, ma il rischio per l’ex capitano è di berlo freddo. Lo storico numero 10 attende una chiamata e apprezzerebbe un ruolo “alla Maldini”, accanto al futuro ds.