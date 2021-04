Totti e Umbro per i giovani

Il Tempo – Presto il calcio tornerà quello di prima. E’ la promessa che Umbro Italia e la Totti Soccer School fanno ai giovani che sognano di diventare promesse del calcio. Lo fanno attraverso una campagna intitolata «The Promise of Football», veicolata dai loro canali social. «Abbiamo chiesto a tre calciatori della Totti Soccer School cosa sono disposti a fare per mantenere vivo il legame con il calcio in un tempo come questo, dove non ci sono sfide, non c’è contatto, non c’è tifo sugli spalti – spiega Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia – Ci hanno raccontato come sono cambiati i loro riti del calcio nel periodo Covid, i loro allenamenti in strada e nelle loro camerette, i loro sogni, le loro rinunce».