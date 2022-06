Totti e Paulo Sergio si incontrano all’aeroporto di Francoforte – FOTO

Gente che va, gente che viene. Crocevia di persone, in aeroporto si incontrano tantissime persone. Magari che ci conoscono anche. E come se si conosco. Un po’ come successo a Paulo Sergio. L’ex centravanti della Roma – in giallorosso dal 1997 al 1999 – all’aeroporto di Francoforte ha incontrato niente di meno che Francesco Totti. Il brasiliano ha immediatamente colto l’attimo per scattare una foto con l’eterno capitano e pubblicarla su Twitter: “Guardate chi ho trovato in aeroporto?“, scrive un divertito Paulo Sergio. Entrambi erano in Germania per degli eventi legati alla Lega di Serie A.