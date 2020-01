Totti e il giallo del “like” contro Florenzi: “Mai messo”

Alla fine c’è anche chi l’ha presa con il sorriso, ma per tutta la giornata il “like” di Francesco Totti a un commento al vetriolo sull’attuale capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha scosso il mondo romanista. Anche ai più ferventi sostenitori del numero 10 il like alla frase “vendete Florenzi” è sembrato quantomeno poco elegante. Totti, dopo essersi scusato in privato con Alessandro, ha fatto marcia indietro: “Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista“. Ha poi sdrammatizzato su Instagram scrivendo: “Adesso metto like“, sotto al suo stesso post e ha ricevuto la risposta elegante di Florenzi: “Capitano, ora metto like anche io“. Questione chiusa, almeno tra di loro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.