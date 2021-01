Totti, docufilm in corsa per il David di Donatello

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Se non ci fosse stata la pandemia, “Mi chiamo Francesco Totti”, il documentario di Alex Infascelli sulla vita e la carriera dell’ex capitano della Roma, sarebbe rimasto in sala più tempo rispetto ai tre giorni previsti di fine ottobre. Ma il successo è stato lo stesso enorme tanto che il docufilm è stato selezionato per essere candidato ai David di Donatello.

La commissione comporta da Giudo Abonetti, Pedro Armocida, Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Paola Jacobbi e Giacomo Ravesi, lo ha infatti scelto tra le opere da presentare alla giuria dell’Accademia del cinema, che individuerà poi i cinque candidati. Una soddisfazione per Totti e per chi ha lavorato al documentario, che magari potrà anche essere di buon auspicio alla sera tv “Speravo de mori’ prima“, che andrà in onda da marzo su Sky e che vede Pietro Castellitto nei panni proprio dell’ex numero 10 giallorosso.