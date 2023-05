Totti con Mourinho: “La Roma ha fatto un mercato sintetico”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Francesco Totti si schiera con José Mourinho sul discorso che ha aperto una nuova frizione nel club. Perché le parole del tecnico portoghese dopo la sfida contro la Salernitana sono chiare e rivolte senza mezzi termini al general manager Tiago Pinto che a più riprese in questa stagione aveva parlato della qualificazione alla Champions League come il principale obiettivo del club giallorosso.

Totti ha dato ragione a Mourinho sul discorso fatto lunedì sera: “Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta è la verità, avendo fatto un mercato non dico povero ma sintetico riuscire ad arrivare in Champions League sarebbe un traguardo incredibile”.

Del resto chi meglio di Totti può sapere cosa significa lottare senza avere i giusti rinforzi. Per anni l’ex capitano è stato costretto a mercati “sintetici” che non hanno rinforzato la rosa a dovere per ambire a traguardi importanti. E probabilmente anche per questo adesso Francesco vede l’amico José più lontano da Roma: “Non so se resterà alla Roma – ha ammesso Totti -. Prima ero più fiducioso, adesso meno. Ci ho parlato, ma non di questa cosa”.

Francesco spera che Mou possa affrontare il Siviglia con Paulo Dybala a disposizione. Il grande dubbio di questa lunga vigilia è proprio la Joya, sponsorizzato un anno fa da lui per portarlo nella capitale. Tra l’altro pur di farlo vestire la maglia giallorossa era disposto a cedergli la sua numero 10: “Paulo è un top-player, fa la differenza. Speriamo che possa recuperare, faranno di tutto e lui avrà voglia di giocare”.