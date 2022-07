Tottenham-Roma: out Veretout, Perez e Shomurodov

Sabato sera alle ore 20:15, ad Haifa, la Roma di Mourinho affronterà il Tottenham di Antonio Conte. Per i giallorossi rosa quasi al completo. A non essere partiti per Israele, infatti, sono Ebrima Darboe, operato oggi al ginocchio destro, Riccardo Calafiori, che prosegue nel suo lavoro differenziato, Carles Perez, per il quale si prospetta un ritorno in Spagna, Jordan Veretout ed Eldor Shomurodov.

I CONVOCATI DI MOURINHO: Vina, Ibanez, Cristante, Kumbulla, Bove, Rui Patricio, Zalewski, Dybala, Smalling, Matic, El Shaarawy, Celik, Abraham, Zaniolo, Mancini, Svilar, Boer, Felix, Pellegrini, Spinazzola