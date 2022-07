Tottenham-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Dybala titolare, Zaniolo no. Dubbio a sinistra

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Beffata tra le mura amiche di Trigoria dall’Ascoli, passato mercoledì nell’amichevole a porte chiuse di Trigoria per 1-0, la Roma cercherà di ritrovare la vittoria nell’ultima parte dell’avvicinamento alla stagione ufficiale.

A Haifa, in Israele, ci sarà l’avversario di più alto livello incontrato sin qui. In un impegno dall’atmosfera di competizione europea, nell’ I-Tech Cup, José Mourinho affronterà Antonio Conte, avversario e co-protagonista di innumerevoli querelle ai tempi della Premier. Il Tottenham arriva dalla dura tournée – per motivi logistici e fisici, chiedere a Kane, Son e compagni -, in Corea della Sud dove ha cominciato la pre-season.

Gli Spurs non hanno inserito una “x” rossa nella tabella di marcia. Nelle tre amichevoli disputate, gli uomini di Conte mai hanno – per ora – incontrato la sconfitta: esordio facile e tennistico (6-3) contro una selezione del campionato sudcoreano, pareggio 1-1 con il Siviglia e la settimana i Rangers Glasgow sono stati infine superati 2-1.

La Roma, invece, nelle ultime due – tre, se considerata la sgambata di mercoledì con l’Ascoli – partite non ha trovato la vittoria: sconfitta subita dallo Sporting Lisbona (3-2) e pari (1-1) nell’ultima partita del ritiro portoghese con il Nizza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TOTTENHAM-ROMA

Dato l’alto livello che aspetterà la Roma, Mourinho lascerà poco spazio alle seconde linee. Già fatte riposare con l’Ascoli, le carte del mazzo principale saranno subito disposte dallo Special One. A partire, ovviamente, dal jolly. Anzi, dalla Joya.

Omaggiato come una rockstar martedì sera nell’incantevole location del nuovo partner romanista , Palazzo Fendi, Paulo Dybala ha disputato la prima partita con la maglia giallorossa. In campo dall’inizio, vi è rimasto per 35 minuti.

Domani potrebbe partire quindi titolare, oppure disputare l’ultimo scorcio di partita. Ad ogni modo, i tifosi romanisti, dopo averlo ammirato alla presentazione, potranno vederlo in azione con i colori giallorossi. Mourinho dovrebbe riconfermare la difesa a 3, utilizzata anche contro l’Ascoli.

Tra i pali Rui Patricio tornerà dal primo minuto. A difenderlo Mancini, Smalling e uno tra Kumbulla ed Ibanez. L’albanese favorito per la maglia da titolare. Di difficile avvenimento al conferma di Vina come terzo di sinistra.

Karsdorp e Spinazzola andranno sugli esterni, al centro scelte obbligate. Veretout è rimasto a Roma – si avvicina l’addio, destinazione Marsiglia – e gli unici centrali di centrocampo disponibili sono Cristante e Matic.

A catalizzare maggiormente l’attenzione, però, è il reparto offensivo. Ogni pedina che Mourinho sceglierà sarà sinonimo di qualità ed estro. Domani, in una sorta di prova generale, Pellegrini e Dybala sosteranno Abraham. Zaniolo pronto a subentrare. O magari a partire titolare nell’evenienza di un cambio modulo. Per far coesistere i fantastici 4, Mourinho potrebbe decidere di passare al 4-2-3-1 così da inserire Dybala, Pellegrini e Zaniolo dietro Abraham.

Nicolò, osservato speciale da Conte e Paratici, sarebbe costretto a ricoprire il ruolo di esterno sinistro, al quale è poco avvezzo. L’arrivo di Paulo ha portato però cambiamenti anche tattici. In attesa di sceglierne la posizione definitiva, la certezza di Mou sarebbe quella di farlo partire a destra. Karsdop e Spinazzola arretrerebbero vicino a Mancini e Smalling, Cristante e Matic fissi a centrocampo.

Sebbene non occorrerebbe dirlo, anche Conte ovviamente provvederà a schierare gli assi principali. Lloris in porta, Romero e Sanchez difensori laterali con Dier al centro. Moura e Sessegnon braccetti di centrocampo, governato da Højbjerg e Skipp. Kane accompagnato da Richarlison e Son.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-ROMA

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:15.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Tottenham Hotspur FC (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Moura, Højbjerg, Skipp, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

A disposizione: Uastimi, Keelye, Tanganga, Fagan-Walcott, Davies, Sayers, Roya, Doherty, Bentancur, Sarr, Perisic, Gil, Richarlison, Parrott.

Allenatore: Antonio Conte.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Ibanez, Zalewski, Vina, Faticanti, Ivkovic, Zaniolo, El Shaarawy, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Veretout, Perez

Note: Shomurodov, Volpato, Tripi non convocati.