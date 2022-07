Tottenham-Roma 0-1, la gioia del Friedkin Group: “I giallorossi tornano a casa con una vittoria” – FOTO

Prima Joya della Roma di Mourinho con Dybala. Il Tottenham è superato con facilità 1-0. La decide Ibanez, trovato con il centimetro da un corner calciato da Paulo. Alla felicità della squadra, si è unita quella del Friedkin Group. Con un tweet, la holding della famiglia proprietaria del club, si è complimentata con lo Special One ed i suoi uomini: “I giallorossi tornano a casa con un’altra vittoria“, il messaggio pubblicato su Twitter.

#ForzaRoma! The Giallorossi are heading back home with another win under their belt. https://t.co/Vj7shekzmZ

— The Friedkin Group (@friedkingroup) July 30, 2022