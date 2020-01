Toro Toro, Ciak Gallo

Houston, abbiamo un problema. Il nuovo patron in pectore della Roma, Dan Friedkin, ha ricevuto nel suo ritiro texano via satellite la prima delusione della sua nuova avventura. Cairo invece si è goduto la vittoria del suo Torino direttamente dalle tribune dell’Olimpico. Una vittoria che rilancia le ambizioni granata, che nell’ultima partita dell’anno passato si erano infrante contro la Spal. Il migliore in campo è stato Belotti, che senza i legni avrebbe calato anche un poker, ma anche Sirigu si è distinto per le solite prodezze. I giallorossi hanno avuto tante palle goal, sopratutto nella prima parte di gara dove il dominio del campo è stato netto: a nulla però è servito per superare il muro alzato dagli uomini di Mazzarri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.