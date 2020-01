Tornare sulla terra e mirare al 4° posto

Una Roma così svagata non si vedeva da tempo, con tanti uomini fuori fase, senza quell’equilibrio tra i reparti che aveva invece caratterizzato l’ultimo mese. Non va bene ritenersi per ciò che non si è, ovvero una squadra “difficilmente migliorabile“. Non è una questione di mercato, ma serve tornare sulla terra: la Roma mira al quarto posto per crescere, cambiando anche qualcosa di importante. Non è un obiettivo facile ma, visti gli investimenti e le scelte forti di inizio stagione, è doveroso raggiungerlo. Lo riporta il Corriere della Sera.