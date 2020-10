Tornano le coppe. “Bolle” a rischio

Il Messaggero (R.Buffoni) – La pausa per le nazionali è stata un disastro per i contagi. I 74 giocatori partiti per dall’Italia hanno fatalmente moltiplicato il rischio di contrarre il virus. E’ accaduto con Ronaldo che è in dubbio anche per la sfida col Barcellona del 28 ottobre. Il suo è il caso più eclatante. La Roma, ad esempio, ha perso Diawara, il Crotone ha douto fare a meno di Dragus. Ora altro giro e altra giostra per le coppe europee. La UEFA non ha pensato minimamente a come ridurre il calendario puntando di recuperare la normalità. Viaggiare non è mai una buona idea con il virus agguerrito e non basta vietare o limitare il pubblico sulle tribune. A proposito: la federazione europea ha consentito di fare entrare un numero di spettatori fino al 30% della capienza. Misura ovviamente soggetta a restrizioni in base alle normative dei singoli Stati. La trasferta più insidiosa è quella in Repubblica Ceca. A Praga e dintorni la situazione sta sfuggendo di mano e il tasso di mortalità ha toccato il 6,5% per 100mila abitanti.