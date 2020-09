Tornano i nazionali per i test più difficili

Il Tempo (F.Biafora) – Prende il via una nuova settimana di lavoro a Trigoria. La Roma, nei prossimi giorni, affronterà prima il Frosinone e poi il Cagliari. I giallorossi sperano che questi test siano più probanti rispetto a quello di sabato scorso contro la Sambenedettese visto che torneranno alla base anche i nazionali. Oggi ci sarà una doppia seduta con Fonseca che spera di riabbracciare presto anche Carles Perez, Kluivert e Bruno Peres. Le due settimane di quarantena scadranno nei prossimi giorni e l’auspicio è che i tre possano tornare da subito ad allenarsi. Da valutare Santon e Coric che ne avrà almeno per altri 10 giorni per un problema alla caviglia.