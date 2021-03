Tornado Ajax: per Fonseca un Euroshow

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il sorteggio non ha favorito la Roma che se la vedrà contro l’Ajax. Evitate al momento le inglesi visto che in semifinale ci potrebbe essere il Manchester United. La squadra è tornata nel primo pomeriggio da Kiev e Fonseca ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli. Il suo cammino in campo internazionale è sempre stato positivo.

La Roma ha ottenuto ottimi risultati e con gli olandesi sarà un confronto spettacolare. Le parole di Pinto: “L’Ajax è una grande squadra. Ogni anno si reinventano e continuano a ingaggiare giocatori di talento. E’ una squadra che nelle ultime stagioni ha avuto molto successo in patria, quasi dominante. Il nostro obiettivo adesso è battere l’Ajax. Una partita alla volta“.