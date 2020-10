Torna Dzeko, Pedro è super: la Roma d’attacco sa volare

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Il 5-2 finale potrebbe far pensare ad una gara senza storia. La Roma, invece, si è impagnata al massimo e ha dovuto chiedere uno sforzo enorme alla sua batteria di attaccanti. Fonseca ha avuto il merito di schierarli tutti e ha ricevuto in cambio un pacco dono: due gol di Dzeko, due assist eccezionali di Mkhitaryan, un assist di Pellegrini e un gol di Pedro. Palma di migliore in campo per lo spagnolo che ha conquistato anche il rigore del 3-2. Nel finale una cavalcata di Perez imparata da Messi. Una Roma di stampo spagnolo, molto bravo anche Villar quando è entrato, schierata di nuovo con la difesa a 4. Ora c’è attesa per la partita contro il Milan e vedremo come si metterà la Roma in campo. La partita contro il Benevento è stata in equilibrio per 70 minuti e tirata fino al 4-2.