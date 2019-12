Torino, trauma distorsivo al ginocchio destro per Baselli: in dubbio per la Roma

Daniele Baselli si ferma per infortunio. Il centrocampista infatti alla fine dell’allenamento di ieri ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio destro che lo costringerà a saltare la gara contro la Spal. Il numero 8 granata però rimane in dubbio anche per il match con la Roma in programma il 5 gennaio dopo la sosta. Questo il comunicato ufficiale del Torino:

“Daniele Baselli ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro alla fine dell’allenamento di ieri. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali e consulto specialistico e si è dunque deciso di intraprendere un trattamento conservativo“.