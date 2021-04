Torino-Roma, sono 22 i convocati di Fonseca: out Smalling. C’è Calafiori – FOTO

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Torino, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Si rivede Peres dopo la squalifica in Europa League. Ancora fuori invece Chris Smalling alle prese con un’infortunio muscolare alla coscia sinistra. C’è Calafiori.

PORTIERI

Farelli, Pau Lopez, Mirante.

DIFENSORI

Karsdorp, Ibanez, Jesus, Fazio, Reynolds, Peres, Smalling, Santon, Mancini, Calafiori.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Veretout, Pastore.

ATTACCANTI

Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.