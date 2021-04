Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Riposa Mancini, altra chance per Reynolds. Ballottaggio Diawara-Veretout

Pagine Romaniste – La Roma, dopo aver centrato le semifinali di Europa League, si ributta sul campionato. Questo pomeriggio alle 18 i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino. Paulo Fonseca farà riposare alcuni giocatori dopo la faticosa gara contro l’Ajax. In difesa riposerà Mancini, al suo posto ci sarà Fazio con Cristante ed Ibanez. Sulle fasce si rivede Bruno Peres, mentre Reynolds potrebbe giocare la sua seconda gara consecutiva in Serie A da titolare. In mediana ritorna Villar mentre per il secondo posto è ballottaggio tra Veretout e Diawara. In attacco infine spazio al tridente spagnolo formato da Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL TEMPO

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Bruno Peres, Villar, Veretout, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Bruno Peres, Villar, Veretout, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

LA STAMPA

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL ROMANISTA

Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Pedro, Perez; Mayoral.