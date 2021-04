Torino, Milinkovic-Savic: “Rimaniamo coi piedi per terra, ma ora siamo più tranquilli”

Il Torino supera la Roma per 3-1 in casa e conquista altri tre punti preziosi per continuare il proprio percorso a caccia della salvezza. Al termine della partita Vanja Milinković-Savić ha raccontato le sue sensazioni:

MILINKOVIC-SAVIC A TORINO CHANNEL

“La cosa importante sono i 6 punti ottenuti nelle ultime due partite. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, è fondamentale, però possiamo iniziare ad essere un po’ più tranquilli, ma mantenendo sempre l’attenzione alta come nelle ultime due partite”.